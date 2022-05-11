«Спартак» разгромил «Енисей» и вышел в финал кубка России в год столетия

«Спартак» пробился в финал кубка России. В среду «красно-белые» дома разгромили «Енисей», завершив сказку красноярцев. В финале «Спартак» сыграет с московским «Динамо».

В среду определялся второй финалист кубка России. Московский «Спартак» дома принимал «Енисей» и был очевидным фаворитом поединка. «Красно-белые» не скрывают, что мечтают выиграть трофей в год своего столетия. Тем не менее, «Енисей» по пути к полуфиналу выбил ряд представителей элиты и горел желанием продолжить собирать скальпы.

Интересно, что на первых минутах «Енисей» пытался владеть мячом, а «Спартак» отвечал попытками контрактовать. Красноярцы заработали первые два угловых в матче. Сначала после прострела справа Окладников пытался замыкать, но Кофрие отправил мяч за пределы поля. Затем уже после передачи слева Джикия сыграл попроще, понимая, что за ним стоял одинокий Зотов. Затем всё тот же Зотом со штрафного бил под перекладину, но Максименко перевёл мяч на корнер.

Минуте к 15-й «красно-белые» всё же сумели перехватить инициативу и придавить «Енисей» к их воротам. Первый убойный момент «Спартак» создал на 21-й минуте. Промес разрезающей передачей выводил Бакаева на рандеву с Опариным, но его удар успел заблокировать Бевеев. Мяч отскочил к Николсону, который бил уже мимо завалившегося голкипера соперника, но в створ не попал. Однако тут же оборона «Енисея» провалилась ещё раз. Мартинс на своей половине отобрал мяч и тут же вертикальной передачей вывел уже Промеса один на один с Опариным. Голландец убежал от Кичина и пробил точно под перекладину.

Спустя пару минут Бакаев пожадничал, что спасло «Енисей» от второго пропущенного мяча. После очередной разрезающей передачи вингер вместе с Николсоном вышли вдвоём на Опарина. Бакаев обязан был катить ямайскому нападающему на пустые ворота, но предпочёл пробить сам, а потом и сыграть на добивании, но оба раза угодил во вратаря. Через пару мину пожадничал уже Николсон, который также ворвался в штрафную с Промесом, но и он вместо паса предпочёл пробить, а Опарин спас. Гости ответили ударом Канаплина с линии штрафной, но Максименко в падении отбил мяч из угла.

«Енисей» после этого старался быть активен, а «Спартак» всё также пытался выводить своих нападающих на ворота соперника разрезающими передачами. Тем не менее, до перерыва счёт больше не изменился. Уже в начале второго тайма «Спартак» в очередной раз прости соперника. После длинного заброса за спину защитникам «Енисея», Промес вышел один на один с Опариным, но пока подстраивался под мяч, его накрыл Феррейра. Затем Бакаев вывел Николсона один на один с вратарем, но его удар с острого угла пришёлся в голкипера.

Давление «Спартака» всё же привело ко второму голу. Промес сделал диагональную передачу, Бакаев получил мяч в правой зоне штрафной, качнул защитника и пробил точно в дальний нижний угол.

Правда, «Енисей» мог быстро счёт сократить. Хлусевич после прострела справа рискованно выбивал мяч, и тот прошёл между ногой Максименко и штангой на угловой. После навеса с корнера Кичин выиграл борьбу в воздухе и пробил с близкого расстояния, но вратарь «Спартака» сумел спасти команду. Этот эпизод проверял ВАР, и даже повтор однозначно не дал ответа, пересёк ли футбольный снаряд ленточку или нет. Тем не менее, счёт так и не изменился. В ответ «Спартак» едва не довёл результат до разгромного. После навеса Промеса со штрафного Николсон коленом отправил мяч в перекладину.

После этого эпизода игра чуть успокоилась, хотя свои шансы у хозяев были. Минут за десять до конца матча Пруцев из пределов штрафной бил низом, но Опарин спас. Чуть позже после навеса с углового Соболев пробил головой, но вратарь гостей вновь был на месте. Однако спустя минуту форвард «красно-белых» всё же забил. Москвичи накрыли «Енисей» прессингом у чужой штрафной, Мартинс отобрал мяч и сделал передачу на Соболева, который пробил в дальний угол. В компенсированное время полузащитник из Люксембурга мог забить сам. Игнатов и Мартинс вышли вдвоём против одного вратаря, но передача россиянина оказалась неточной.

Таким образом, в финал пробился «Спартак». Как известно, его соперником станет московское «Динамо». Решающий матч запланирован на 29-е мая в «Лужниках».

Роман Андреев