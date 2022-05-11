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Кубок России

Генич: «Спартак» сразу попытается показать «Енисею», кто в доме хозяин

11 Мая 2022 • 13:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 4.90 6.90
Через 5 ч. 42 мин.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

Генич сказал «РБ-Спорту», что у «Спартака» идёт игра, когда Паоло Ваноли выставляет схему с двумя нападающими, так что и в поединке с «Енисеем» стоит ждать на поле с первых минут и Соболева, и Николсона. Комментатор отметил, что «красно-белые» сразу же попытаются показать «Енисею», кто в доме хозяин, так что велика вероятность того, что московский клуб быстро откроет счёт.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Константин Генич Енисей
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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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