Генич: «Спартак» сразу попытается показать «Енисею», кто в доме хозяин

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

Генич сказал «РБ-Спорту», что у «Спартака» идёт игра, когда Паоло Ваноли выставляет схему с двумя нападающими, так что и в поединке с «Енисеем» стоит ждать на поле с первых минут и Соболева, и Николсона. Комментатор отметил, что «красно-белые» сразу же попытаются показать «Енисею», кто в доме хозяин, так что велика вероятность того, что московский клуб быстро откроет счёт.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.