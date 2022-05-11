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Кубок России

Червиченко: «Путь «Спартака» к финалу Кубка России - забить один мяч с пенальти и не пропустить»

11 Мая 2022 • 22:35 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «красно-белых» над «Енисеем» со счётом 3:0.

«Игра «Спартака» мне не очень понравилась. В первые пятнадцать минут могли и получить в свои ворота. То ли нервозно играли, то ли чересчур вальяжно. Первое время «Енисей» огрызался. Понятно, что «Енисей» мог выиграть только случайно. Но если бы они забили в начале, матч мог бы сложиться по-другому. Они бы поймали уверенность. Класс в этой игре победил все-таки. «Спартак» мог забить ещё больше, но остановился на трёх мячах.

Если «Спартак» будет так играть в обороне, как сегодня, так не реализовывать моменты, как сегодня, то у «Динамо» шансов будет больше в финале. Футбол сегодня был вальяжный. У своих ворот не очень хорошо отработали. «Енисей» позволял себе многое, несмотря на то, что состав у них гораздо слабее. В собственной штрафной защитники «Енисея» обыгрывали «спартаковцев». «Енисей» мне понравился. Если они окажутся в РПЛ на следующий сезон, то это будет непростая для всех команда.

Если бы нагоняли меньше пафоса в начале сезона про столетие клуба, то в нынешней ситуации для «Спартака» любой сезон с трофеем был бы успешным. Такое случается, что у команды что-то не получается в чемпионате. Так складываются обстоятельства какие-то. В принципе, травмированных у них нет, команда в оптимальном составе. У многих команд ушли все легионеры, а они всё равно борются за какие-то места. В Кубке «Спартак» провёл только один серьёзный матч - с ЦСКА. Остальные все проходные. Получается, дорога к финалу - забить один мяч с пенальти и не пропустить. Не было пути через тернии к звёздам. Просто в одном матче повезло больше, чем сопернику», - сказал Червиченко.

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