Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Аленичев считает, что у «Енисея» есть шансы победить «Спартак» в полуфинале Кубка России

09 Мая 2022 • 19:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 19 ч. 52 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем Кубка России, в котором «Спартак» примет «Енисей».

«Шансы у красноярцев неплохие, учитывая то, в какой футбол играет «Енисей»: интересный, с открытым забралом. На такую игру хочется смотреть! Чего не скажешь про «Спартак», который вымучивает победы», — приводит слова Аленичева Vprognoze.ru.

Напомним, в полуфинале Кубка России сыграют «Динамо» - «Алания» и «Спартак» - «Енисей». Встречи пройдут в Москве 10 и 11 мая.

Стоит отметить, что перед кубковыми матчами «Динамо» в РПЛ проиграло «Крыльям Советов» со счётом 2:5, с таким же счётом «Алания» проиграла «Нефтехимику» в ФНЛ. «Енисей», в свою очередь, тоже уступил свой матч «Краснодару-2» (0:4). Только «Спартак» смог победить в прошедшем туре. Команда Паоло Ваноли победила «Урал» со счётом 3:1.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алания Динамо Москва Кубок России Дмитрий Аленичев Енисей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
19:09 · Кубок России
Аленичев считает, что у «Енисея» есть шансы победить «Спартак» в полуфинале Кубка России
18:32 · Кубок России
Нигматуллин назвал фаворита в матче 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Алания»
17:54 · Кубок России
Бояринцев дал совет Паоло Ваноли перед матчем «Спартак» – «Енисей»
17:43 · Кубок России
Каррера оценил шансы «Спартака» в полуфинальном матче кубка России против «Енисея»
17:15 · Кубок России
«Динамо» презентовало креативное видео к матчу Кубка России: «Дин… Бело-… Верн… Люб… Поб…»
13:14 · Кубок России
Булыкин высказался о полуфинале «Динамо» - «Алания»
13:09 · Кубок России
Самедов: Для Ваноли выиграть Кубок России будет большой удачей
12:54 · Кубок России
Нигматуллин назвал фаворита Кубка России
12:46 · Кубок России
Лещенко: Победа «Динамо» в Кубке России скрасит концовку сезона
12:45 · Кубок России
Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Динамо» в полуфинале Кубка России
10:11 · Кубок России
Ловчев спрогнозировал финал Кубка России
08 Мая
15:07 · Кубок России
Сандро Шварц обратился к болельщикам «Динамо» перед полуфиналом Кубка России
06 Мая
21:24 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Алания» проиграли в один день с одинаковым счётом 2:5 перед 1/2 финала Кубка России
04 Мая
22:38 · Кубок России
Аршавин назвал победителя Кубка России
02 Мая
20:24 · Кубок России
Названа дата матча за Суперкубок России
Все новости