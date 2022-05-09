Аленичев считает, что у «Енисея» есть шансы победить «Спартак» в полуфинале Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем Кубка России, в котором «Спартак» примет «Енисей».

«Шансы у красноярцев неплохие, учитывая то, в какой футбол играет «Енисей»: интересный, с открытым забралом. На такую игру хочется смотреть! Чего не скажешь про «Спартак», который вымучивает победы», — приводит слова Аленичева Vprognoze.ru.

Напомним, в полуфинале Кубка России сыграют «Динамо» - «Алания» и «Спартак» - «Енисей». Встречи пройдут в Москве 10 и 11 мая.

Стоит отметить, что перед кубковыми матчами «Динамо» в РПЛ проиграло «Крыльям Советов» со счётом 2:5, с таким же счётом «Алания» проиграла «Нефтехимику» в ФНЛ. «Енисей», в свою очередь, тоже уступил свой матч «Краснодару-2» (0:4). Только «Спартак» смог победить в прошедшем туре. Команда Паоло Ваноли победила «Урал» со счётом 3:1.