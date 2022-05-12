Каттани не стал хвалить судейство после кубкового матча с «Енисеем»

Спортивный директор столичного «Спартака» Лука Каттани не стал хвалить работу арбитров в полуфинальном поединке Кубка России с «Енисеем».

Каттани сказал «Чемпионату», что он до этого достаточно часто говорил о судействе, но сейчас явно не самое подходящее время для этого, ведь нужно думать именно о «Спартаке», а не об арбитрах. Итальянский специалист отметил, что нужно говорить о победе «красно-белых», а обо всём остальном говорить сейчас бессмысленно.

Напомним, что московская команда под шефством Паоло Ваноли обыграла «Енисей» со счётом 3:0 и вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Динамо».