Алфёров: «Спартак» показал, чем он именно отличается от команд ФНЛ»

Главный тренер «Енисея» Александр Алфёров поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложная игра получилась для «Енисея», но вместе с тем, несмотря на результат, вы не отходили от своей стилистики. Это с одной стороны нас всех вдохновляет, а с другой стороны, может быть, был смысл чуть раньше упростить игру, чтобы был шанс?

- Если бы мы упростили игру, значит, мы бы меньше контролировали мяч и было бы больше атак на наши ворота. Не факт, что не было бы больше опасных моментов у наших ворот.

С первых минут вы неплохо играли, контролировали мяч, но не хватило немного остроты в атаке, не было какой-то конкретики. «Спартак» показал, чем он именно отличается от команд ФНЛ, что буквально потеря в середине поля, сразу разрезающая передача, выход один в один, гол. Вот это и есть мастерство, которое отличает команды ФНЛ от команд Премьер-лиги.