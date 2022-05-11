«Спартак» забил третий гол в ворота «Енисея»

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка России, в котором «Спартак» принимает «Енисей».

На 85-й минуте игры «Спартак» за счёт прессинга отобрал мяч в центре поля. После этого Кристофер Мартинс протащил мяч по флангу и отдал пас Александру Соболеву. Россиянин обработал мяч и технично пробил в нижний угол ворот.

Ранее за «красно-белых» забивали Куинси Промес и Зелимхан Бакаев.

Напомним, вчера, 10 мая «Динамо» в полуфинале обыграло «Аланию» со счётом 3:0. Финальная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 29 мая.

Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив», который является рекордсменом по этому показателю – 10 побед.