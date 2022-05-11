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Кубок России

«Спартак» вышел в рекордный 21-й финал кубка страны

11 Мая 2022 • 21:29 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Енисей
окончен

«Спартак» пробился в финал кубка России. В среду подопечные Паоло Ваноли оказались сильнее «Енисея» 3:0.

Для «Спартака» это будет уже 21-й кубковый финал в истории клуба, из которых 15 раз «красно-белые» доходили до решающего матча в эпоху СССР. На втором месте по этому показателю идёт ЦСКА с 19 кубковыми финалами. Московское «Динамо», которое станет соперником «Спартака», дошло до решающего матча в 17-й раз.

Если учитывать только российскую историю, то «Спартак» добрался до 6-го финала кубка. По этому показателю «красно-белые» опередили «Зенит» и «Динамо», у которых по 5 попаданий в финал. Чаще в решающем матче играли лишь ЦСКА (11 раз) и «Локомотив» (10).

Стоит отметить, что «Спартак» выигрывал кубок России в 1994-м, 1998-м и 2003-м годах, а вот в 1996-м и 2006-м уступал в финале.

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