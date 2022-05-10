Булыкин: «Спартак» приложит все усилия для того, чтобы выиграть Кубок России

Известный экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по поводу шансов московского «Спартака» на победу в Кубке России в этом году.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что фаворитом полуфинального поединка между «Спартаком» и «Енисеем» являются «красно-белые». Экс-игрок считает, что спартаковцы приложат все усилия для того, чтобы в год своего столетия выиграть хотя бы Кубок России, раз в чемпионате случился такой мощный провал.

Напомним, что полуфинальный матч между «Спартаком» и красноярским «Енисеем» состоится 11 мая в 19.30 по московскому времени.