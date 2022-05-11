Лещенко: «Зарема разбирается в футболе, она искренне болеет за «Спартак»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поддержал Зарему Салихову, супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«У меня сложилось хорошее впечатление о ней. Зря её так ругают, она искренне болеет за «Спартак», — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Артист также отметил, что Салихова разбирается в футболе, а Федуна сравнил с бывшим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Лещенко высоко оценил вклад президента «красно-белых» в свой клуб, заявив, что такого инвестора надо беречь и лелеять.

Напомним, сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в полуфинальном матче Кубка России «Спартак» примет «Енисей». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.