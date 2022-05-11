Чернов получил травму после выхода на замену

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» принимает «Енисей».

Защитник «красно-белых» Никита Чернов вышел на поле, заменив Максимилиано Кофрие на 64-й минуте. А уже на 80-й минуте российский футболист сел на поле, всем своим видом показывая, что не сможет продолжить матч. Его заменил Руслан Литвинов.

К 80-й минуте «Спартак» выигрывает со счётом 2:0 За московский клуб отличились Куинси Промес и Зелимхан Бакаев.

Ранее в финал Кубка России вышло «Динамо», которое в полуфинале победило «Аланию» со счётом 3:0. Встреча за титул пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 29 мая.