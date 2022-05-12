Агент Ваноли о победе над «Енисеем»: Вот такую игру Паоло хочет видеть в каждом матче

Агент итальянского тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу победы московской команды в полуфинале Кубка России над красноярским «Енисеем».

Агент Андреа Д'Амико сказал «РБ-Спорту», что он смотрел игру и у него остались приятные впечатления от увиденного. Д'Амико отметил, что именно вот такую игру Ваноли хочет видеть в каждом матче от футболистов «Спартака». Агент добавил, что теперь он ждёт от «красно-белых» победы в финале.

Напомним, что подопечные Паоло Ваноли в полуфинальном матче Кубка России обыграли «Енисей» со счётом 3:0. В финале спартаковцы сыграют с «Динамо».