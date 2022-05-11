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Кубок России

Деменко: «Спартак» ничего не добился и провалил этот сезон, для него Кубок России важнее, чем для «Динамо» эксклюзив

11 Мая 2022 • 13:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Енисей
1.42 4.90 6.90
Через 5 ч. 45 мин.

Ветеран «Спартака» Максим Деменко поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» ожиданиями от второго полуфинального матча Кубка России с «Енисеем».

- Как думаете, в матче с «Енисеем» мы увидим примерно то же, что и в игре «Динамо» с «Аланией»? То есть «Спартак» победит на классе?

- Я уверен, что именно так и будет. Конечно, «Енисей» побьется. Тут эмоции. Тем более с такой сильной командой их будет много. Если бы «Енисей» принимал «Спартак» дома, то, возможно, были бы какие-то моменты. Поддержка трибун. А так, «Спартак» выше классом. Ему главное – быстро забить. И все встанет на свои места.

- Что может помешать победить «Енисей»?

- Бывает, что команда создает много моментов, но мяч не лезет в ворота. Это может стать проблемой. И соперник может найти в этом мотивацию. Тем более, для «Енисея» предстоящий матч – одни из самых важных в этом году.

- Недооценку не ожидаете?

- В этом матче нет. Потому что очень много у «Спартака» стоит на конку. Кубок России – сейчас приоритетная задача для красно-белых.

- Видели матчи «Енисея» с «Локомотивом», «Рубином»? Какое-то впечатление оставила эта команда? Чем она опасна?

- Я видел эти матчи. «Локомотив» просто недооценил «Енисей» и не смог забить первым. А моменты для этого были. Но зачастую в футболе если ты не забиваешь, то пропускаешь. «Локомотив» пропустил и снова не смог забить, а гости реализовали второй шанс. Тогда «Локомотив» просто поплыл. Хотя даже при счете 0:2 можно было забивать. Этого не случилось и гости стали более уверенно себя чувствовать. Поэтому поражение получилось разгромным - железнодорожники психологически надломились.

- «Енисей» играет в атакующий футбол. Он не станет отходить от этой схемы?

- Было бы ошибкой играть со «Спартаком» в открытый футбол. Слишком высока цена. Нельзя «Енисею» повторять ошибки «Алании» в матче с «Динамо», когда гости понеслись вперед. «Енисею» надо играть только от обороны и искать счастье на контратаке. Только так они могут получить шанс выйти в финал.

- Как оцениваете обстановку в «Спартаке», после последних побед? Команда почувствовала вкус успеха?

- Мне понравилось, как после матча с «Крыльями Советов» ребята сплотились. Они показали, что стоят друг за друга. Да, команда провалила сезон. Но мне понравилось единство коллектива, когда даже Ваноли не сдержал эмоций и побежал после финального свистка. Для кого-то этот матч рядовой – ну что радоваться победе над «Крыльями Советов»? Но для команды это важно, когда весь штаб и игроки переживают. На самом деле, в этом сезона «Спартак» хорошо играл, было разве что пару провальных матчей. Но мы видим, что и ЦСКА, например, сыпется. Спады у команд будут происходить всегда. А сейчас «Спартак» на подъеме и «Енисею» будет очень тяжело. Хотя на один матч любая команда может собраться и выдать свой максимум. Так что легкой прогулки только не получится. Одно дело матч «Динамо» - команды, которая все-таки борется за медали и проводит удачный сезон. А «Спартаку» надо обязательно реабилитировать себя кубком.

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- То есть для «Спартака» кубок важнее, чем для «Динамо»?

 - Он и для «Динамо» важен. Но для «Спартака» архиважен. А матч в финале с «Динамо», если состоится, будет стоить всего для красно-белых. Поэтому и к матчу с «Енисеем» москвичи подойдут с хорошим запалом. Да и класс игроков выше.

- Тем более козырем «Спартака» могут стать легионеры в составе.

- И это тоже. И игра у команды смотрится. Другое дело, что результатов «Спартак» не добился и провалил этот сезон.

Елена Григорьевская

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СПАРТАК МОСКВА ЕНИСЕЙ
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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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