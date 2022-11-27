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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Реакция Месси на первую победу Аргентины на ЧМ-2022

27 Ноября 2022 • 02:36 Комментировать
Аргентина
2:0
Мексика
окончен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в своих социальных сетях после поединка против команды Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022. «Альбиселесте» выиграли со счетом 2:0, в активе Лео гол и результативный пас.

«Аргентина была обязана победить сегодня, у нас это получилось. В третьем туре будет еще один финал. Мы должны продолжать бороться вместе. Аргентина, вперед», - гласит сообщение 35-летнего форварда.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины встретится с командой Польши. Матч пройдет в среду, 30 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Мексики
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