Реакция Месси на первую победу Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в своих социальных сетях после поединка против команды Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022. «Альбиселесте» выиграли со счетом 2:0, в активе Лео гол и результативный пас.

«Аргентина была обязана победить сегодня, у нас это получилось. В третьем туре будет еще один финал. Мы должны продолжать бороться вместе. Аргентина, вперед», - гласит сообщение 35-летнего форварда.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины встретится с командой Польши. Матч пройдет в среду, 30 ноября.