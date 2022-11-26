Газзаев: «В матче с Мексикой у Аргентины будет последний шанс на выход из группы»

Экс-тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о своих ожиданиях от матча между аргентинцами и мексиканцами во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«В игре против Мексики у аргентинцев будет последний шанс на выход из группы. Уверен, что Аргентина проявит огромное желание к победе. Хотя Мексика - очень серьезный соперник», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Матч Аргентина – Мексика состоится сегодня, 26 ноября, начало – 22:00 мск.

В первом туре южноамериканцы сенсационно уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2, а мексиканцы расписали ничью с поляками (0:0).