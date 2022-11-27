​Месси ответил Роналду своим рекордом

На неделе Криштиану Роналду установил рекорд. Звёздный форвард сборной Португалии стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на пяти чемпионатах мира. Спустя несколько дней Лионель Месси ответил своему извечному конкуренту. Лидер сборной Аргентины стал первым игроком в истории, которому удалось отдать голевой пас на пяти чемпионатах мира.

Напомним, что сборная Аргентины в субботу вечером обыграла Мексику со счётом 2:0. Лионель Месси сначала забил сам, а уже затем выступил в роли ассистента для партнёра. В последнем туре группового этапа «альбиселесте» будут играть против Польши. Матч пройдёт в последний день ноября.