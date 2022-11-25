Лаутаро Мартинес: «Завтрашний матч - как финал»

Сборная Аргентины осталась с носом после первого тура группового раунда финальной части чемпионата мира, проиграв Саудовской Аравии. Теперь аргентинской команде предстоит сыграть с Мексикой, и нападающий Лаутаро Мартинес считает этот матч сродни финальному.

- На чемпионате мира некогда грустить и страдать. Теперь нас ждет очень сочный соперник. Мы готовимся к новому вызову. Матч с Саудовской Аравией для многих из нас был первым на чемпионате мира. Многие не до конца понимали, что это, как это. Были ошибки. Но сейчас мы вернули позитивный настрой. Завтра мы должны выиграть, этот матч - как финал, - цитирует слова Мартинеса fcinter1908.it.