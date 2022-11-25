Глеб: «Месси и команда прибавят»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб высказался о неудачном старте сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. Подопечные Лионеля Скалони сенсационно проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«После неудачного старта аргентинцы сделают выводы. Месси и команда прибавят. Если нет, то шансы на выход из группы будут очень малы», - передает слова белоруса telecomasia.net.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира Аргентина померяется силами с командой Мексики. Матч пройдет завтра, 26 ноября. В последнем туре «альбиселесте» встретятся со сборной Польши.