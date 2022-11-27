Дзанетти: «Как хорошо, что у нас есть Месси»

Известный аргентинский экс-футболист Хавьер Дзанетти высказался о субботнем матче сборных Аргентины и Мексики.

Аргентинцы добыли три очка благодаря голам Лионеля Месси и Энцо Фернандеса во втором тайме.

«Вчера я находился на стадионе и поддерживал наших ребят. Очень доволен результатом, невероятно важные три очка. Я очень переживал, так как игра складывалась нервно, а в первом тайме Мексика оставляла очень мало свободного пространства, но, к счастью, у нас есть Лео Месси, чья левая принесла нам победу. Впереди ещё одна важнейшая игра против сборной Польши, которая тоже очень сильна», – отметил в интервью TyC Sports Хавьер Дзанетти.