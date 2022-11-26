Газзаев считает Роналду и Месси украшением ЧМ-2022

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду и Месси — украшения этого чемпионата мира. Большое счастье, что эти двое до сих пор играют и демонстрируют высокий уровень игры», — приводит слова Газзаева Sport24. Специалист считает, что присутствие в команде таких футболистов вдохновляет остальных игроков.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Португалии одержала победу над Ганой (3:2), а Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2).

Во втором туре мундиаля аргентинцы сыграют с Мексикой (26 ноября), а португальцы — с Уругваем (28 ноября).