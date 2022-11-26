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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Два мастерских удара принесли Аргентине победу в скучном матче с Мексикой

26 Ноября 2022 • 23:58 Комментировать (5)
Аргентина
2:0
Мексика
окончен

Сборные Аргентины и Мексики провели довольно скучный матч. Судьбу поединка решили два мастерских удара игроков «альбиселесте». Благодаря этому подопечные Лионеля Скалони вернулись в борьбу за выход в плей-офф.

Протокол игры  
Аргентина2:0Мексика
(1:0) Месси Лионель64'  
(2:0) Фернандес Энцо87'  
Мартинес ЭмилианоМонтьель Гонсало  43' 63' (Молина Науэль ( 63') Отаменди НиколасМартинес ЛисандроАкунья МаркосДе Пауль РодригоГидо Родригес 57' (Фернандес Энцо ( 57') Макаллистер Алексис 69' (Паласиос Эксекиэль ( 69') Ди Мария Анхель 69' (Ромеро Кристиан ( 69') Месси ЛионельМартинес Лаутаро 63' (Альварес Хулиан ( 63')
Запасные: Дибала ПаулоПесселья ХерманТальяфико НиколасАльмада ТьягоФойт ХуанРульи ХеронимоГомес Алехандро ПапуПаредес ЛеандроАрмани ФранкоКорреа Анхель
Очоа ГильермоАраухо Нестор  22'Монтес СесарМорено ЭкторАльварес Кевин 66' (Антуна Уриэль ( 66') Гальярдо ХесусЧавес ЛуисЭррера Эктор  66'Гуардадо Андрес 42' (Гутьеррес Эрик ( 42'  50') Лосано Ирвинг 73' (Альварадо Роберто ( 73'  89') Вега Эрнесто 66' (Хименес Рауль ( 66')
Запасные: Мартин ЭнриРомо ЛуисВаскес ХоанКота РодольфоРодригес КарлосСанчес ХорхеФунес РохелиоАльварес ЭдсонПинеда ОрбелинАртеага ХерардоТалавера Альфредо
26 ноября. Стадион "Стадион Лусаил".

После сенсационного поражения от команды Саудовской Аравии в стартовом матче сборной Аргентины отступать было некуда. В матче против команды Мексики подопечным Лионеля Скалони необходимо было побеждать, даже бы ничья оставляла команде уже скорее теоретические шансы на последний тур для выхода из группы. «Ацтекам» после ничьей с поляками тоже нужна была победа. В общем, матч ожидался крайне напряженным.

«Альбеселесте» не смогли с первых минут забрать себе преимущество. Более того, «ацтеки» выглядели даже немного предпочтительнее. При этом аргентинцы больше владели мячом, но ничего из этого извлечь не могли. Подопечные Скалони даже не подходили толком к штрафной Очоа. Мексиканцы приближались к воротам соперника, но всерьёз тоже не нагружали Мартинеса.

Сборная Аргентины первый раз пробила по воротам за десять минут до конца первого тайма. «Альбиселесте» получили право на штрафной с правого фланга, и Месси пробил с острого угла, но Очоа без проблем справился с этой попыткой. У мексиканцев к тому моменту была одна попытка пробить по воротам, но мимо створа. Вскоре ещё Лаутаро Мартинес после навеса слева головой пробил, но получилось совсем неточно.

Первый опасный момент в матче возник на последней минуте первого тайма. Мексиканцы заработали право на штрафной, Вега пробил в верхний угол, но Мартинес в красивом прыжке забрал мяч намертво. В начале второго тайма уже аргентинцы заработали право на опасный стандарт. Однако Месси пробил намного выше цели.

В целом во втором тайме характер игры не менялся. Аргентинцы владели мячом, а мексиканцы активно вступали в борьбу. Моментов же у ворот друг друга никто не создавал. Ничего не предвещало, но аргентинцы вдруг открыли счёт. Ди Мария справа сделал пас в центр, и Месси из-за пределов штрафной низом пальнул точно в угол. Очоа в красивом прыжке спасти ворота не смог.

Вскоре аргентинцы могли удвоить счёт. После прострела слева Молина получил мяч на дальнем углу штрафной и бил без помех, но в створ не попал. «Ацтеки» пытались прибавить, но у них толком ничего не получалось. Аргентинцы пару раз подошли к воротам Очоа, но до акцентированных ударов дело не доходило. У мексиканцев же и вовсе ничего не получалось.

За три минуты до конца матча аргентинцы забили и второй гол. Фернандес получил мяч в левой зоне штрафной и красивым обводящим ударом пробил точно в цель. Очоа в ещё одном прыжке не смог спасти ворота. В оставшееся время подопечные Скалони спокойно оборонялись и довели матч до победы. Благодаря этому «альбиселесте» вновь вернулись в борьбу за путёвку в плей-офф.

В последнем туре в среду аргентинцы сыграют с поляками, а мексиканцев ждёт команда Саудовской Аравии.

Роман Андреев

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Сборная Аргентины Сборная Мексики
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Комментарии (5)
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redwhite1959
27 Ноября 2022 в 00:22
Равная игра - но у Аргентины есть Месси ( гол + пас ), а у Мексики такого мастера нет! Месси мне чем-то напоминает Герда Мюллера - бОльшую часть матча незаметен, но в конечном итоге делает результат.
AMV
27 Ноября 2022 в 00:13
С такой трусливой тактикой Мексика вполне может влететь Саудитам.чем бескрайне огорчит или Польшу или Аргентину.
26Vladarg76
27 Ноября 2022 в 00:08
Даже без такого Месси Аргентина-не более чем середняк.отметить абсолютно некого.
SpsGod
27 Ноября 2022 в 00:03
Отлично, Аргентинцы в игре! Но все равно не чувствуется какой-то внятной игры, конечно круто когда в команде есть крутые исполнители, но лучше когда еще и игра поставлена как надо.

P.S. Не будь Игуаин таким днищем и реализуй гол в 2014 - Месси бы сейчас отдыхал в Аргентине с пивком и чипсами, а не тут тратил своим нервы. Это так, вброс без причины C:
Sergey999
27 Ноября 2022 в 00:02
Щас появятся фанаты божества))) пускать слюни начнут)) уже готовы вручить золотой мяч Меське))). А если по существу-последний тур будет жесть))))) удивительно что при такой игре аргов записывают в главные фавориты ЧМ))))
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