Два мастерских удара принесли Аргентине победу в скучном матче с Мексикой

Сборные Аргентины и Мексики провели довольно скучный матч. Судьбу поединка решили два мастерских удара игроков «альбиселесте». Благодаря этому подопечные Лионеля Скалони вернулись в борьбу за выход в плей-офф.

После сенсационного поражения от команды Саудовской Аравии в стартовом матче сборной Аргентины отступать было некуда. В матче против команды Мексики подопечным Лионеля Скалони необходимо было побеждать, даже бы ничья оставляла команде уже скорее теоретические шансы на последний тур для выхода из группы. «Ацтекам» после ничьей с поляками тоже нужна была победа. В общем, матч ожидался крайне напряженным.

«Альбеселесте» не смогли с первых минут забрать себе преимущество. Более того, «ацтеки» выглядели даже немного предпочтительнее. При этом аргентинцы больше владели мячом, но ничего из этого извлечь не могли. Подопечные Скалони даже не подходили толком к штрафной Очоа. Мексиканцы приближались к воротам соперника, но всерьёз тоже не нагружали Мартинеса.

Сборная Аргентины первый раз пробила по воротам за десять минут до конца первого тайма. «Альбиселесте» получили право на штрафной с правого фланга, и Месси пробил с острого угла, но Очоа без проблем справился с этой попыткой. У мексиканцев к тому моменту была одна попытка пробить по воротам, но мимо створа. Вскоре ещё Лаутаро Мартинес после навеса слева головой пробил, но получилось совсем неточно.

Первый опасный момент в матче возник на последней минуте первого тайма. Мексиканцы заработали право на штрафной, Вега пробил в верхний угол, но Мартинес в красивом прыжке забрал мяч намертво. В начале второго тайма уже аргентинцы заработали право на опасный стандарт. Однако Месси пробил намного выше цели.

В целом во втором тайме характер игры не менялся. Аргентинцы владели мячом, а мексиканцы активно вступали в борьбу. Моментов же у ворот друг друга никто не создавал. Ничего не предвещало, но аргентинцы вдруг открыли счёт. Ди Мария справа сделал пас в центр, и Месси из-за пределов штрафной низом пальнул точно в угол. Очоа в красивом прыжке спасти ворота не смог.

Вскоре аргентинцы могли удвоить счёт. После прострела слева Молина получил мяч на дальнем углу штрафной и бил без помех, но в створ не попал. «Ацтеки» пытались прибавить, но у них толком ничего не получалось. Аргентинцы пару раз подошли к воротам Очоа, но до акцентированных ударов дело не доходило. У мексиканцев же и вовсе ничего не получалось.

За три минуты до конца матча аргентинцы забили и второй гол. Фернандес получил мяч в левой зоне штрафной и красивым обводящим ударом пробил точно в цель. Очоа в ещё одном прыжке не смог спасти ворота. В оставшееся время подопечные Скалони спокойно оборонялись и довели матч до победы. Благодаря этому «альбиселесте» вновь вернулись в борьбу за путёвку в плей-офф.

В последнем туре в среду аргентинцы сыграют с поляками, а мексиканцев ждёт команда Саудовской Аравии.