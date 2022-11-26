Сборная Франции установила свой рекорд по продолжительности победной серии

Сборная Франции сразилась с датчанами и победила в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Он же чуть позже забил и второй гол Франции, принеся победу своей команде.

Как оказалось, Франция выиграла уже шестой матч подряд в рамках чемпионата мира, что стало новым рекордом «трехцветных». В последний раз подобное удалось испанской сборной в 2010 году - чемпионском для «фурия роха».