Месси забивает уже в шести матчах кряду за сборную - это повторение его рекорда

Сборная Аргентины сражается в матче второго тура групповой фазы финального раунда чемпионата мира против Мексики, после первого тайма счет открыт не был. Зато это случилось в середине второй половины игры - меткий удар с левой ноги от Лионеля Месси оставил Гильермо Очоа не у дел, и Аргентина вышла вперед.

Как выяснилось, Месси забивает уже в шестой игре кряду за сборную - и это стало повторением его собственного рекорда, который был впервые поставлен в промежуток с ноября 2011 года по сентябрь 2012 года. Если Месси забьет в следующей игре с Польшей, то обновит свой рекорд до семи игр.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Мексики в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.