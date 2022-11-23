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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бракамонте: «Возможно, Месси и партнёрам стоило спросить у Путина, как обыграть Саудовскую Аравию» эксклюзив

23 Ноября 2022 • 14:21 Комментировать (3)
Аргентина
...
Мексика
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26.11 22:00

Экс-футболист «Москвы» Эктор Бракамонте в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение сборной Аргентины против Саудовской Аравии. Напомним, вчера южноамериканцы сенсационно проиграли свой первый матч на групповом этапе чемпионата мира со счётом 1:2.

«Вчера я шутил, что, возможно, Месси и партнёрам стоило написать Путину и спросить, как обыграть Саудовскую Аравию. Если серьёзно, то все в Аргентине подавлены. Команда хорошо играла в первом тайме, но после перерыва совсем расслабилась. Что еще хуже, Аргентина не смогла вернуться в игру, когда Саудовская Аравия забила два гола. Но это футбол, это чемпионат мира, такое случается»

Как это поражение повлияет на команду?

«В первую очередь это повлияет на психологический аспект. Всем нужно обратиться к самим себе и задать вопросы. В то же время, чемпионат мира – это 7 финалов, и один из них можно проиграть. Аргентина уже это сделал, и теперь у команды нет права на ошибку».

Повлияет ли это поражение на ваши ожидания от Аргентины на турнире?

«Для меня то, что происходит на поле – не всегда важно при оценке сборной Аргентины. Это нечто большее. До тех пор, пока у Аргентины будут шансы стать чемпионом, я буду в это верить, так что эта игра никак не повлияла на мои ожидания от турнира и от сборной Аргентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Эктор Бракамонте Саудовская Аравия Аргентина
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Комментарии (3)
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roksanvanino2015
23 Ноября 2022 в 15:44
ну пыня не спец по сложным вопросам, он может только поручить..
а там моча, мельдоний, выдать гражданство мбаппе все как обычно
Alex1972
23 Ноября 2022 в 15:32
Месси решил так не поступать..
White_Shark
23 Ноября 2022 в 15:06
Смотри, берёшь 300 тысяч игроков...
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