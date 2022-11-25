Хлусевич заявил, что хотел бы увидеть Месси и Роналду в финальном матче ЧМ

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, какой финал он бы хотел увидеть на чемпионате мира – 2022.

«Хочется, чтобы финал был Месси – Роналду. Я рос на этом противостоянии. Но больше за Аргентину, наверное, буду болеть. И за Сербию – наших братьев», — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Футболист отметил, что планирует смотреть матчи мундиаля, особенно игры с большой вывеской.

Напомним, сборная Аргентины проиграла в первом туре чемпионата мира Саудовской Аравии со счетом 1:2. В следующем матче соперниками аргентинцев станут мексиканцы, встреча пройдет 26 ноября в 22:00 по мск.