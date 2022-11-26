​Месси – в основе сборной Аргентины на решающий матч против Мексики

После поражения от Саудовской Аравии (1:2) матч против Мексики будет для сборной Аргентины решающим. Если «альбиселесте» проиграют, то потеряют всякие шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, что станет грандиозным провалом.

На столь важный матч с первых минут в составе сборной Аргентины выйдут такие футболисты: Эмилиано Мартинес, Монтьель, Отаменди, Лисандро Мартинес, Акунья, де Пауль, Гидо, Макаллистер, ди Мария, Месси, Лаутаро Мартинес.

Стартовый свисток в матче Аргентина – Мексика прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.