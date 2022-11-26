Месси забил первый гол в матче Аргентина - Мексика

Матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Мексики получается достаточно унылым. Команды редко подходят к чужим воротам, удары единичные, а опасных не было вовсе. Первый тайм получился откровенно неудачным для южноамериканской команды, но после перерыва она наконец-то захватила инициативу и открыла счет.

В итоге Лионель Месси получил мяч у радиуса штрафной и плотно пробил низом в правый угол ворот, Гильермо Очоа не выручил.

Сборная Аргентины повела со счетом 1:0. В онлайн-таблице Аргентина настигла Саудовскую Аравию на втором месте, набирая три очка. Мексика с одним баллом замыкает квартет.