Мексика не может забить уже 432 минуты на чемпионате мира

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой во втором туре групповой фазы финального раунда чемпионата мира, забив два гола во второй половине игры. Что до Мексики, то, как и в первом туре против Польши, подопечные Херардо Мартино так и не смогли огорчить соперника.

Мексика не может забить в матче чемпионата мира уже на протяжении четырех последних игр, или, выражаясь иначе, 432 минуты. В последний раз гол за Мексику на чемпионате мира забил Чичарито на 66-й минуте матча с Южной Кореей во втором туре группы F прошлого, российского чемпионата мира. Тогда мексиканская команда выиграла со счетом 2:1.