Агуэро: «Чемпионат мира по футболу способен объединить страны»

Бывший футболист аргентинской национальной команды Серхио Агуэро высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира по футболу способен объединять страны. На этот раз он проводится в Катаре, что даёт возможность познакомиться с иными культурами, что делает турнир более привлекательным. Мы добиваемся прогресса с каждым чемпионатом мира», — приводит слова экс-нападающего пресс-служба FIFA. Игрок отметил, что хочет испытать другой опыт и почувствовать фанатский адреналин.

Напомним, что сам Серхио принимал участие в трёх чемпионатах мира, выйдя в финал на бразильском турнире в 2014 году.