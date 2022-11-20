Легенда мексиканского футбола: «Да, у них есть Месси, а у нас есть Чаки»

Двукратный победитель Золотого кубка КОНКАКАФ в составе сборной Мексики Куаутемок Бланко сравнил Лионеля Месси и Ирвинга Лосано.

«Победа над Польшей важна, потому что она может мотивировать на следующий матч, в котором соперником будет Аргентина. Представьте себе победу над Аргентиной! Это было бы очень важным шагом. Да, у них есть Месси, а у нас есть Чаки [прозвище Лосано]. Мы должны приметить слабости аргентинцев и поляков и воспользоваться ими. Первая игра очень важна, потому что если её не выиграть, то можно проиграть весь турнир», - приводит слова Бланко Record.

Мексика сыграет с Польшей 22 ноября, с Аргентиной – 26 числа.