Лаутаро Мартинес: «Мы знали, что Месси проявит себя»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над командой Мексики в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Подопечные Лионеля Скалони выиграли со счетом 2:0.

«Мы должны были победить и выполнили свою задачу в матче с непростым соперником. За нас играет лучший футболист мира, и мы знали, что он проявит себя. Команда проявила терпение и набрала три очка. Заслуженный успех», - передает слова нападающего Ambito.

После двух туров Аргентина с тремя баллами занимает второе место в группе. В заключительном туре Месси и компания встретятся с Польшей.