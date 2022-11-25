Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет проводить День Марадоны на каждом чемпионате мира

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что хочет проводить День Марадоны во время каждого следующего чемпионата мира.

«Нам нужно не только отдать дань уважения, но и устроить праздник в честь Диего. Я хотел бы, чтобы в будущем на каждом чемпионате мира был день чествования Диего Армандо Марадоны», - приводит слова Инфантино GWFN.

Диего Марадона является чемпионом и вице-чемпионом мира, считается одним из самых величайших футболистов всех времён.

За свою карьеру играл в итальянском, аргентинских и испанских клубах.

Сегодня исполняется два года со дня его смерти.