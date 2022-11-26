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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Дутый Месси появился в Буэнос-Айресе

26 Ноября 2022 • 19:37 Комментировать (1)
Аргентина
...
Мексика
1 1.55 X 4.30 2 7.00
Через 0 ч. 42 мин.

В день матча сборной Аргентины против Мексики в Буэнос-Айресе надули четырёхэтажную фигуру звёздного форварда Лионеля Месси. Об этом на своих страницах рассказывает La Nacion.

Чтобы сотворить этот шедевр, авторами понадобилось приблизительно 700 метров ткани. На работу ушло почти три месяца.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Мексики стартует 26 ноября в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Если сборная Аргентины проиграет Мексике, то потеряет шансы на выход в плей-офф мундиаля.

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Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА МЕКСИКА
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Комментарии (1)
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ОдмЫн
26 Ноября 2022 в 19:53
дутый ларлик - звучит !)
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