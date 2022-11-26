​Дутый Месси появился в Буэнос-Айресе

В день матча сборной Аргентины против Мексики в Буэнос-Айресе надули четырёхэтажную фигуру звёздного форварда Лионеля Месси. Об этом на своих страницах рассказывает La Nacion.

Чтобы сотворить этот шедевр, авторами понадобилось приблизительно 700 метров ткани. На работу ушло почти три месяца.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Мексики стартует 26 ноября в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Если сборная Аргентины проиграет Мексике, то потеряет шансы на выход в плей-офф мундиаля.