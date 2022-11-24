Кутепов: «Если мы обыграли Саудовскую Аравию, а она — Аргентину, это ничего не значит»

Защитник «Торпедо» и экс-игрок национальной сборной России Илья Кутепов попытался сравнить нынешнюю Саудовскую Аравию, обыгравшую Аргентину (2:1) на чемпионате мира в Катаре, с командой, которая потерпела разгромное поражение от россиян (0:5) четыре года назад.

29-летний футболист признался, что воспринял поражение аргентинцев спокойно и призвал не сравнивать сегодняшнюю сборную Саудовской Аравии с той, которая была на мундиале в России. По мнению Кутепова, это совершенно разные команды.

«Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит, по ходу матча всё может складываться как угодно», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч Аргентина проведёт 26 ноября против Мексики. Начало — в 22:00 по московскому времени. Саудовская Аравия в этот же день встретится с Польшей, но на шесть часов раньше.