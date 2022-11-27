Левандовски: «Я поборол проклятие»

Польский форвард Роберт Левандовски забил свой первый гол на чемпионатах мира, это случилось в игре против сборной Саудовской Аравии - Левандовски стал первым с 1982 года польским игроком, который не только забил, но еще и сделал голевую передачу на партнера. Нападающий «Барселоны» считает, что ему удалось преодолеть своеобразное проклятие.

- Конечно, успех команды важнее, но моя обязанность как бомбардира - забивать. И этот гол является окончанием действия проклятия, а также исполнением еще одной моей мечты. И я говорю это с радостью. Я счастлив, что мне удалось забить в матче чемпионата мира, - цитирует Левандовски ITASportPress.