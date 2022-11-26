​Арбитр не удалил защитника Польши в матче с Саудовской Аравией – возможна ошибка

Во втором туре группового этапа чемпионата мира играют сборные Польши и Саудовской Аравии. Игра получается довольно жёсткой – к 20-й минуте судья Вилтон Сампайо показал четыре жёлтые карточки игрокам, а позже вынес предупреждение члену тренерского штаба сборной Саудовской Аравии.

Интересный момент произошёл на экваторе первого тайма. Защитник сборной Польши Мэтти Кэш, у которого уже была жёлтая карточка в пассиве, локтем ударил соперника по голове в район шеи. Судья мог удалить поляка с поля за вторую жёлтую карточку, но не стал этого делать. Удар локтем в голову – достаточно серьёзное нарушение, поэтому в этом эпизоде, возможно, судья ошибся.

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