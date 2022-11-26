​Щесны потащил пенальти и добивание в матче с Саудовской Аравией

В одном из субботних матчей чемпионата мира играют сборные Польши и Саудовской Аравии. Поляки открыли счёт на 39-й минуте – автором гола стал Пётр Зелиньски. В скором времени арбитр Вилтон Сампайо назначил пенальти после подсказки от ВАР. Судья всё же зафиксировал фол в штрафной площади со стороны Крыстяна Белика.

Сборная Саудовской Аравии не воспользовалась шикарной возможностью сравнять счёт. Салем аль-Доссари пробил в левую часть ворот, но Войцех Щесны совершил сэйв. Поль этого на добивании играл Мохаммед аль-Бурайк, однако и здесь шикарно сыграл польский голкипер.

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