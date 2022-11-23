Левандовски извинился за незабитый пенальти

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски извинился после незабитого пенальти в ворота команды Мексики. Поляки встречались с мексиканцами в третий день чемпионата мира в Катаре и сыграли в нулевую ничью.

Левандовски мог вывести команду вперёд. Однако на 58-й минуте его удар с 11-метровой отметки парировал голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

«Мы играли лучше и должны были победить. Простите меня, и спасибо за поддержку. Продолжаем бороться за выход из группы», – написал нападающий в соцсетях.

Во втором туре в группе С сборная Польши встретится со сборной Саудовской Аравии. Сейчас у поляков одно очко в активе. Европейцы делят 2-3 место квартета со сборной Мексики.