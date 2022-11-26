​Левандовски впервые забил на чемпионате мира

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил гол в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии, реализовав выход один на один. Для Левандовски этот гол стал первым на чемпионатах мира. Открыть счёт голам на мундиалях поляк смог в пятом матче.

Впервые на чемпионате мира Роберт Левандовски выступил в 2018 году в России. Тогда звёздный форвард не забил ни одного гола в трёх поединках.

На клубном уровне Роберт Левандовски представляет «Барселону». Поляк перебрался в каталонский клуб из мюнхенской «Баварии» минувшим летом, решив принять новый вызов в своей карьере.