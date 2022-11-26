​Сборная Польши не пропускала в 3 последних матчах на ЧМ – дальше игра с Аргентиной

Сборная Польши в субботу вечером обыграла Саудовскую Аравию со счётом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Авторами результативных ударов стал Пётр Зелиньски и Роберт Левандовски. Польская национальная команда продлила «сухую» серию на мундиалях до трёх игр.

В трёх последних матчах на чемпионатах мира сборная Польши показала такие результаты: победа над Японией (1:0), ничья с Мексикой (0:0), победа над Саудовской Аравией (2:0).

Следующий матч на чемпионате мира сборная Польши проведёт 30 ноября – против Аргентины. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00 по московскому времени.