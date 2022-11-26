Газзаев: «Если Саудовская Аравия покажет свой футбол, то у Польши не будет шансов»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерия Газзаев высказался о предстоящей встрече сборных Польши и Саудовской Аравии во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Саудовцы показывают современный футбол с высокой самоотдачей. Если они во втором матче покажут свою игру, то у сборной Польши не будет никаких шансов», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Поединок Польша – Саудовская Аравия состоится сегодня, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В первом туре аравийцы сенсационно одолели Аргентину (2:1), а поляки сыграли вничью с мексиканцами (0:0).