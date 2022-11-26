Тренер сборной Польши Михневич оценил игру Щесны

Наставник польской национальной команды Чеслав Михневич оценил выступление голкипера Войцеха Щесны в победной игре против Саудовской Аравии.

«Щесны выручил команду в нужный момент. Это придало коллективу необходимую уверенность. Это можно было почувствовать, как изменилось настроение на поле», — приводит слова специалиста Sport.pl.

По мнению специалиста, несмотря на четыре очка после двух туров, в группе ничего не решено. Михневич рассказал, что доволен игрой своих подопечных в столь сложной встрече.

Напомним, что Польша выиграла у Саудовской Аравии со счётом 2:0, выйдя на первую строчку в турнирной таблице группы С. Щесны в концовке первого тайма сохранил минимальное лидерство своей команды, взяв пенальти.