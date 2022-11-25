Филекович: Этот чемпионат мира подарит нам много сюрпризов

Бывший футболист сборной Словении Сауд Филекович оценил игру сборной Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира – 2022.

«Саудовская Аравия показала современный футбол, отличную физическую подготовку. Вся Европа удивилась такой команде, потому что никто не видел ранее эту сборную», — цитирует Филековича «Матч ТВ».

Эксперт считает, что пока рано говорить о претендентах на трофей, нужно сначала посмотреть, кто выйдет в плей-офф. По мнению экс-игрока, этот мундиаль подарит очень много сюрпризов.

В первом туре ЧМ Саудовская Аравия сенсационно одержала победу над Аргентиной (2:1). Во втором матче саудиты сыграют с Польшей (26 ноября в 16:00 по мск).