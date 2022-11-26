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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сборная Польши повела в матче с Саудовской Аравией

26 Ноября 2022 • 16:43 Комментировать
Польша
2:0
Саудовская Аравия
1 1.80 X 3.55 2 5.30
2-й тайм

В субботу сборные Польши и Саудовской Аравии проводят матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Ближе к завершению первого тайма поляки открыли счёт. Роберт Левандовски после передачи справа мог забивать сам, но не смог этого сделать, сохранив при этом мяч для себя. Далее Левандовски справа от лицевой линии переадресовал мяч в центр, откуда под перекладину сильно и точно пробил Пётр Зелиньски.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Польша – Саудовская Аравия можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

После первого тура сборная Польши имеет в активе один балл, а сборная Саудовская Аравии – три.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Пётр Зелиньски
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ПОЛЬША САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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