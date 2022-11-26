Сёмин оценил шансы Саудовской Аравии выйти в плей-офф ЧМ-2022

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о шансах сборной Саудовской Аравии на выход в плей-офф чемпионата мира – 2022. В первом туре аравийцы сенсационно одолели Аргентину со счетом 2:1 и сейчас являются лидерами группы.

«Если судить по первому матчу Саудовской Аравии, то у них большие шансы. У них сильный тренер, который является мотиватором. Думаю, он должен найти резервы для новых побед», - приводит слова Юрия Павловича «Спорт-экспресс».

В рамках второго тура групповой стадии мундиаля Саудовская Аравия встретится с Польшей. Матч состоится в субботу, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.