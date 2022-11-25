Тренер сборной Польши Михневич: «Сборная Саудовской Аравии сильна, наши шансы равны»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался в преддверии матча второго тура группового этапа против Саудовской Аравии.

Поляки сыграли в нулевую ничью с соперниками из Мексики в первом туре, а Саудовская Аравия неожиданно обыграла Аргентину (2:1).

«Мы хотим больше атаковать, действовать смелее впереди. Мы готовы. В сборной Саудовской Аравии есть быстрые и сильные игроки – думаю, команды примерно на одном уровне. Нам будет противостоять опытный и сыгранный соперник, но и мы на многое способны. Будем бороться за путёвку за 1/8 финала до последнего», – заявил Михневич на пресс-конференции.