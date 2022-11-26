​Сборная Саудовской Аравии поддержала своего травмированного игрока

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла Аргентину со счётом 2:1. В концовке матча травму получил защитник Яссер аль-Шахрани. Защитник получил серьёзный удар коленом по голове от своего же вратаря, выскочившего на верховой мяч. Как следствие, аль-Шахрани пришлось перенести операцию.

Перед субботним матчем против Польши футболисты сборной Саудовской Аравии поддержали своего травмированного партнёра. Игроки выстроились перед футболкой Яссера аль-Шахрани с 13-м номером. Её держал в руках Мохаммед аль-Овайс – вратарь, который нанёс партнёру травму.

Следить за матчем Польша – Саудовская Аравия можно в текстовой трансляции.