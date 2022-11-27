Щесны рассказал про свой секрет успешного отражения пенальти

Польский голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны успешно отразил одиннадцатиметровый удар в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии, и его команда победила со счетом 2:0. В интервью итальянскому изданию Repubblica он поведал свой секрет - Щесны отразил 25 из 85 пробитых в его ворота пенальти в общей сложности за всю карьеру.

- Я бы не хотел раскрывать секреты нашего вратарского тренера Филиппи, но мы нашли метод, который работает. Мы уже два года как анализируем подобные вещи, и с тех пор дела пошли много лучше. Все получается, - цитирует слова польского голкипера источник.