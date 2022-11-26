Павлюченко оценил шансы в матче Польша - Саудовская Аравия

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался насчет поединка между сборными Польши и Саудовской Аравии во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«В этой паре нет явного фаворита. Оба коллектива имеют примерно равные шансы. Я считаю, что аравийцы смогут вновь сыграть достойно и не уступят, но и выиграть будет весьма непросто», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок между поляками и саудитами состоится в субботу, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В первом туре Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), а Саудовская Аравия победила Аргентину (2:1).