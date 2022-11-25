Булыкин: «Саудиты сделают ещё один шаг, чтобы претворить в жизнь арабскую сказку»

Экс-форвард Дмитрий Булыкин считает, что национальной команде Саудовской Аравии по силам ещё раз удивить футбольный мир и обыграть польских соперников во втором туре чемпионата мира.

- Сомневаюсь, что подопечные Эрве Ренара одержат вторую победу подряд, но «зацепить» могут вполне: таким образом, сделают еще один шаг, чтобы претворить в жизнь арабскую сказку, - приводит слова Булыкина «Плеймейкер».

Дмитрий Булыкин предрекает, что сборной Польши будет непросто справиться с соперником, получившим прилив уверенности в своих силах. К тому же лидер команды Роберт Левандовски явно не в своей тарелке.

Матч Польша - Саудовская Аравия стартует в 16:00.